Скачать
Вторник, 18.02.2020
Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетит из "Борисполя" ночью
Эвакуация украинцев из Китая: самолет вылетит из "Борисполя" ночью
Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри?

"Это подрывает Минские соглашения": В НАТО высказались касательно обстрелов на Донбассе

"Это подрывает Минские соглашения": В НАТО высказались касательно обстрелов на Донбассе
19:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В НАТО выразили крайнюю обеспокоенность сегодняшней атакой боевиков на Донбассе.

В НАТО обеспокоены сегодняшней атакой пророссийских боевиков вблизи Золотого на востоке Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять подлинные усилия по выполнению минских соглашений", -заявила спикер.

День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник

Как сообщалось ранее, утром 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи Новотошковского на Донбассе.

В результате боевых действий погиб один украинский защитник, еще четверо получили легкие ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враждебная атака вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный на Донбассе является попыткой сорвать мирный процесс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Жертвы, Боевики, Донбасс, Пострадавшие, Боевые действия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
03 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
04 Медики раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови
05 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
Волкер о выборах в ОРДЛО: Не вижу никакой возможности
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
День в ООС: 18 обстрелов, погиб украинский защитник
Путин уволил главного &quot;куратора&quot; Украины
Путин уволил главного "куратора" Украины
&quot;Два динозавра по цене одного&quot;: палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Палеонтолог разгадал тайну загадочных следов на потолке пещеры (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь