"Это подрывает Минские соглашения": В НАТО высказались касательно обстрелов на Донбассе

Новости Украины:В НАТО выразили крайнюю обеспокоенность сегодняшней атакой боевиков на Донбассе.

В НАТО обеспокоены сегодняшней атакой пророссийских боевиков вблизи Золотого на востоке Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять подлинные усилия по выполнению минских соглашений", -заявила спикер.

Как сообщалось ранее, утром 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи Новотошковского на Донбассе.

В результате боевых действий погиб один украинский защитник, еще четверо получили легкие ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что враждебная атака вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный на Донбассе является попыткой сорвать мирный процесс.