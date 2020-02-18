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Наступление оккупантов: в "Слуге народа" предложили узнать о произошедшем "из первых уст"

Наступление оккупантов: в "Слуге народа" предложили узнать о произошедшем "из первых уст"
21:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Эскалация на Донбассе будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности в среду.

Наступление незаконных вооруженных формирований на позиции Вооруженных сил Украины во вторник станет предметом рассмотрения на парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке в среду, сообщила член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа")

"Завтра... состоится заседание комитета национальной безопасности и обороны, открытое заседание, куда приглашаю и прессу, и коллег из фракций, которые могут прийти и задать вопросы министру обороны, который будет присутствовать, а также представителям Генерального штаба и представителям СНБО", - сказала Верещук в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник.

По ее словам, из первых уст представителей Министерства обороны Украины, Генштаба, Совета национальной безопасности и обороны можно будет узнать, что на самом деле было, как это могло произойти, "если это было в районе разведения и пострадали ли наши опорные пункты".

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Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

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Все по теме:

Верховная Рада, СНБО, Ирина Верещук, Слуга народа.
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