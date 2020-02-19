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Попытка прорыва террористов на Донбассе: ОБСЕ призывает к сдержанности

Попытка прорыва террористов на Донбассе: ОБСЕ призывает к сдержанности
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность в связи с атакой боевиков на позиции ВСУ.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ Албании Эди Рама и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвали проявлять максимальную сдержанность в связи с попыткой прорыва оккупантов в Луганской области.

Как говорится в их заявлении на сайте ОБСЕ, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями об активных боевых действиях рядом с районом разведения сил в Золотом.

В то же время, Рама и Гремингер выражают сожаление в связи с человеческими потерями.

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Также сказано, что руководители ОБСЕ призывают к сдержанности и полному соблюдению режима прекращения огня.

"Этот последний инцидент не является единственным случаем. Режим прекращения огня нарушается ежедневно, несмотря на обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, и прямое обязательство относительно полного и всестороннего воплощения режима прекращения огня, согласованного два месяца тому назад в Париже», - подчеркнул Рама.

По его словам, эти нарушения имеют ужасное влияние на гражданское население. Он отметил первоочередную необходимость сделать полный и устойчивый режим прекращения огня реальностью.

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В свою очередь, Гремингер заявил: "Я вновь настойчиво призываю все стороны продемонстрировать максимальную сдержанность и соблюдать взятые обязательства. Позитивные шаги, которые мы видели на местах, не должны остаться незавершенными. Все стороны имеют обязательства относительно длительного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которые приведут к прекращению насилия, повлиявшего на жизни многих людей и разрушившего инфраструктуру"

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Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Эди Рама, Атака террористов.
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