Украинское правительство планирует изменить регламент своей работы

Новости Украины:Кабинет министров Украины планирует начать работать по-новому.

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрел проект нового регламента своей работы, однако решение намерен принять на следующей неделе, сообщил Офис эффективного регулирования (BRDO).

Согласно сообщению на сайте Офиса, новый регламент будет требовать обязательного проведения консультаций со стейкхолдерами - опросов, фокус-групп, совещаний, круглых столов, устанавливает новые требования к прогнозам влияния решений.

Помимо этого, проект документа, разработанный при участии Офиса, предлагает обязать правительство пересматривать текущие программные и стратегические документы при принятии каждого нового в той или иной сфере, добавили в BRDO.

"А еще - никаких изменений в госполитике без предварительного оценивания. Изменения - важная корректировка курса. А исправлять что-то эффективно можно только при полном понимании причин предыдущей неудачи", - указывает эксперт Офиса Кристина Файчак.

При этом правительство не должно проводить консультации с отдельными лицами, а только с представителями объединенных общественных групп - общественными организациями, союзами, ассоциациями, предусматривает проект нового регламента.