Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе

Новости Украины:Украинские военнослужащие не планируют менять позицию после обострения обстановки в Луганской области.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что позиции подразделений Объединенных сил после атаки боевиков в Луганской области утром 18 февраля остались неизменными.

"Позиции подразделений Объединенных сил после артиллерийских обстрелов и наступательных действий врага остались неизменными. Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, был временно оставлен украинскими защитниками. При этом ни одна из боевых позиций потеряна не была", - приводит слова Загороднюка пресс-служба Министерства обороны Украины.

Министр подчеркнул, что украинские военнослужащие заранее знали о скоплении вражеской техники еще до того, как противник начал активные действия, поэтому успели подготовиться, чтобы дать отпор боевикам.

Ранее первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция "Европейская солидарность") заявил, что в среду в ходе закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о том, что подвергшимся накануне в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции.