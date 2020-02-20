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В Верховной Раде началось пленарное заседание

В Верховной Раде началось пленарное заседание
12:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Верховная Рада девятого созыва начала утреннее пленарное заседание.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание парламента в четверг.

В зале зарегистрированы 274 народных депутатов.

"Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал спикер.

В четверг парламентарии продолжат рассмотрение поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10)". Депутаты начали рассмотрение 649 поправки из 4018.

Как известно, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10.

В первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который, в частности, предусматривает отмену с 1 октября 2020 запрета на продажу земли, Рада приняла 13 ноября 2019 года.

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После этого аграрии провели несколько массовых акций протеста против запуска рынка земли.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте предусмотрено, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы; концентрация земель в одних руках составляет до 10 тыс. га; расчет за землю - исключительно безналичный с проверкой происхождения средств; запрещается покупать землю в 50-километровой зоне от границы; зафиксирована минимальную цену на земельный участок; банки не смогут покупать землю - только брать в залог; часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

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Верховная Рада, Заседание Рады, Дмитрий Разумков.
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