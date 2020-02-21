Евросоюз на Генассамблее ООН осудил милитаризацию Крыма

Новости Украины:ЕС в ООН: Российская милитаризация Крыма продолжает оказывать негативное влияние.

Попытки России милитаризировать незаконно оккупированный Крым негативно влияют на ситуацию с безопасностью, а также с окружающей средой в регионе.

Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Российская милитаризация крымского полуострова продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию с безопасностью в черноморском регионе и вне его. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему согласно международному праву”, - сказал Гонзато во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины",

Он также призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Кроме этого, Гонзато привлек внимание к негативному влиянию, которое Россия оказывает на окружающую среду Крыма.

“Мы ожидаем, что Россия предпримет шаги для улучшения экологической ситуации в Крыму, которая существенно ухудшилась”, - отметил дипломат.