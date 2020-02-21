Рябошапка сообщил, что знает причастного к утечке в "делах Майдана"

Новости Украины:Генпрокурор заявил, что знает, кто причастен к утечке в расследованиях "дел Майдана".

В Офисе генерального прокурора знают, кто может быть причастен к утечке информации, которая касается расследования "дел Майдана".

Об этом в эфире программы "Право на власть" на "1+1" заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент Укринформа.

"Что касается произошедшей утечки информации, то мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а при Горбатюке. Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это были не потерянные, а скопированные материалы. Очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения, и привлечем виновных к ответственности", - отметил генпрокурор.

Напоминаем, 5 ноября ГБР открыло дело относительно потери двух томов из "дел Майдана" следователями Управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Тогдашний руководитель ГБР Роман Труба заявил, что в его ведомство принесли два тома одного из "дел Майдана". Он также сообщил, что заявителем по делу выступил заместитель главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.