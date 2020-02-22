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Суббота, 22.02.2020
Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам медреформы
Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам медреформы
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Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам медреформы

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам медреформы
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ОПУ

Новости Украины:Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам медреформы.

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав.

Соответствующий указ № 55/2020 Глава государства подписал 21 февраля, сообщает сайт Президента.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, относительно реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения для дальнейшего реформирования отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышению уровня их заработной платы, научному сопровождению системы здравоохранения.

Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Президент, Указ, Владимир Зеленский, Медреформа.
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