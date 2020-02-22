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Потураев: Российская агрессия против Украины была в центре внимания сессии ПА ОБСЕ

Потураев: Российская агрессия против Украины была в центре внимания сессии ПА ОБСЕ
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Никита Потураев: Мы довольны тем, как прошла зимняя сессия ПА ОБСЕ

Российская агрессия против Украины и оккупация Крыма были в центре внимания обсуждения на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая проходила 20-21 февраля в Вене.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявил председатель делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев.

"Мы очень довольны тем, как прошла зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Мы почувствовали большую поддержку со стороны почти всех выступающих. Во время всех дебатов упоминалась Украина - как государство, страдающее от самого острого на сегодня конфликта на территории Европы. Конечно, обсуждались различные вопросы, но тема российской агрессии против Украины была в центре внимания в течение обоих дней работы ПА ОБСЕ", - сказал Потураев.

По его словам, украинская делегация ощутила серьезную поддержку нашей страны.

"Она проявилась в поддержке нашего проекта резолюции, фиксирующей абсолютно недопустимые нарушения международного права, к которым прибегла РФ во время аннексии и оккупации Крыма, вооруженного вторжения на Восток Украины и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сообщил Потураев.

Он отметил, что украинской делегации удалось собрать достаточно подписей, чтобы рассчитывать на поддержку этой резолюции на летней сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере. Это стало возможным благодаря совместной и слаженной работе всех проукраински настроенных депутатов".

"Работа по сбору подписей в поддержку нашей резолюции будет продолжена, конечно, и между сессиями. Думаю, что резолюция будет поддержана ПА ОБСЕ, и это станет очередным мощным сигналом в поддержку Украины и еще одним важным документом, который смогут использовать наши друзья, чтобы усиливать санкционное, дипломатическое давление на Россию - и заставить ее вернуться к выполнению базовых норм международного права, которыми она откровенно пренебрегает", - заявил глава делегации.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в России сейчас происходит процесс изменений к конституции, "согласно которым она фактически выйдет из-под действия норм международного права". Однако, подчеркнул депутат, украинской стороне все равно нужно продолжать "работу на всех доступных нам направлениях с использованием всех механизмов, чтобы государство-агрессор, во-первых,оставило нас в покое, дало возможность развиваться и идти своим путем в семью европейских народов, а, во-вторых, чтобы оно ответила за те преступления, которые совершило против независимой Украины".

Потураев добавил, что в своих выступлениях друзья Украины не забывали о незаконной аннексии Россией Крымского полуострова: "Не было такого, чтобы об оккупированных районах Донбасса говорили без упоминания о Крыме. То есть позиция наших друзей и коллег неизменна: никто не собирается прощать и закрывать глаза на оккупацию и аннексию Крыма".

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Украина, Россия, Крым, ОБСЕ, РФ, Никита Потураев.
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