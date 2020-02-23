Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Главные события недели: эвакуация украинцев из Китая, наступление боевиков и противостояния в Новых Санжарах
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
Данилов об эвакуации украинцев из Китая: Ничего скрывать мы не собираемся
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Триллер в Запорожье: Украина уступила Венгрии в отборе на Чемпионат Европы
Лунный посевной календарь с 24 февраля по 1 марта 2020 года
Лунный посевной календарь на неделю

Данилов: СНБО предлагает возобновить деятельность Санэпидемслужбы

Данилов: СНБО предлагает возобновить деятельность Санэпидемслужбы
22:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:СНБО обратился к Кабмину с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"И вы знаете, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", - сказал он в интервью программе "ТСН" на телеканале "1+1" в воскресенье.

На вопрос о том, существует ли в Украине система биологической защиты, Данилов отметил, что государство полностью готово к возможным вызовам.

"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", - уточнил секретарь СНБО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, СНБО, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как безопасно хранить деньги в банке: украинцам дали советы
02 Лутковская рассказала о решении Зеленского обменять экс-"беркутовцев"
03 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
04 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
05 Нежелательная растительность: как избавиться от волос на ногах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Талибы устали воевать
Трамп: Талибы устали воевать
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Землетрясение на границе Турции и Ирана: количество жертв возросло
Армения закрывает границу с Ираном
Армения закрывает границу с Ираном
Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)
Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь