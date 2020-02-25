Экс-нардепу объявили подозрение в препятствовании работе журналиста

Новости Украины:Татьяну Чорновол уведомили о подозрении в препятствовании деятельности журналиста.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили народному депутату Украины Верховной Рады VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - сообщается на официальном сайте ГБР.

В сообщении не указывается фамилия экс-нардепа.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате фракции "Народный фронт" Татьяне Чорновол.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ходе заседания Апелляционного административного суда Киева по вопросу избранной меры пресечения народному депутату Рады VIII созыва фракции "Народный фронт" Сергею Пашинскому.

В ГБР сообщают, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора. В случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщалось, 4 октября 2019 года ГБР уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

18 октября 2019 года Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения Пашинскому в виде содержание под стражей без права внесения залога. После завершения заседания Пашинский заявил, что это решение является "поражением судебной системы Украины" и "возвращением в самые страшные времена режима Януковича".

18 декабря того же года Киевский апелляционный суд принял решение освободить Пашинского из-под стражи и поместил его под круглосуточный домашний арест. 18 февраля 2020 года мера пресечения была продлена.