Домашнее задание для Украины: В ЕС ожидают внедрения конкретных реформ

Новости Украины:Матти Маасикас озвучил список реформ, которые Украина должна воплотить в этом году.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас назвал основные реформы, которые Украина должна воплотить в 2020 году.

Об этом он сказал во время выступления на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс".

"Многие реформ до сих пор вводятся - земельная реформа, реформа рынка труда, реформа образования. Если они будут воплощены должным образом - они сделают Украину намного эффективнее для жизни и процветания украинской экономики", - сказал Маасикас.

В то же время посол ЕС подчеркнул, что перед Украиной продолжают стоять много вызовов. По его словам, в частности, говорится об укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией, которые будут оставаться приоритетами не в последнюю очередь для роста уровня экономики.

Также Маасикас отметил, что после очистки банковского сектора необходимы дальнейшие усилия для восстановления доверия граждан к финансовым учреждениям, в частности, необходимо обеспечить независимость Национального банка и улучшить корпоративное управление государственными банками.

"И некоторые спросит, особенно от гражданского общества, со стороны граждан: более 15 миллиардов долларов налогоплательщиков были потрачены на очистку банковского сектора, вернут ли что-то налогоплательщикам? Будет ли кто-то возвращать присвоенные и похищенные средства?", - сказал Маасикас.

Отдельно он добавил, что в Украине давно назрела необходимость принятия законопроектов о внутреннем водном транспорте и о железнодорожном транспорте.

"И после лет очень ограниченного прогресса мы надеемся увидеть в этом году результаты в области реформирования и приватизации государственных предприятий", - подчеркнул Маасикас.

Кроме того, посол ЕС отметил, что ключевым элементом энергетического рынка, который функционирует должным образом, должен стать независимый энергетический регулятор.

"Он был создан по закону, и теперь должен начать работу. И он должен служить примером для создания регуляторных органов по телекоммуникациям и по атомной энергии. Относительно атомного регулятора - ЕС выделяет средства, но они будут доступны лишь тогда, когда будет принят закон, и создан новый регулятор", - подчеркнул Маасикас.