Скачать
Вторник, 25.02.2020
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами
Нацбанк напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот
С сегодняшнего дня введены в обращение обновленные 200 гривен
"Нокаутировал бы Кличко": Хэй похвалил Фьюри
"Нокаутировал бы Кличко": Хэй похвалил Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 февраля

Домашнее задание для Украины: В ЕС ожидают внедрения конкретных реформ

Домашнее задание для Украины: В ЕС ожидают внедрения конкретных реформ
12:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Матти Маасикас озвучил список реформ, которые Украина должна воплотить в этом году.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас назвал основные реформы, которые Украина должна воплотить в 2020 году.

Об этом он сказал во время выступления на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс".

"Многие реформ до сих пор вводятся - земельная реформа, реформа рынка труда, реформа образования. Если они будут воплощены должным образом - они сделают Украину намного эффективнее для жизни и процветания украинской экономики", - сказал Маасикас.

В то же время посол ЕС подчеркнул, что перед Украиной продолжают стоять много вызовов. По его словам, в частности, говорится об укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией, которые будут оставаться приоритетами не в последнюю очередь для роста уровня экономики.

Чапутович: Польша обеспокоена нарушением прав человека в Крыму

Также Маасикас отметил, что после очистки банковского сектора необходимы дальнейшие усилия для восстановления доверия граждан к финансовым учреждениям, в частности, необходимо обеспечить независимость Национального банка и улучшить корпоративное управление государственными банками.

"И некоторые спросит, особенно от гражданского общества, со стороны граждан: более 15 миллиардов долларов налогоплательщиков были потрачены на очистку банковского сектора, вернут ли что-то налогоплательщикам? Будет ли кто-то возвращать присвоенные и похищенные средства?", - сказал Маасикас.

Отдельно он добавил, что в Украине давно назрела необходимость принятия законопроектов о внутреннем водном транспорте и о железнодорожном транспорте.

"И после лет очень ограниченного прогресса мы надеемся увидеть в этом году результаты в области реформирования и приватизации государственных предприятий", - подчеркнул Маасикас.

Евросоюз на Генассамблее ООН осудил милитаризацию Крыма

Кроме того, посол ЕС отметил, что ключевым элементом энергетического рынка, который функционирует должным образом, должен стать независимый энергетический регулятор.

"Он был создан по закону, и теперь должен начать работу. И он должен служить примером для создания регуляторных органов по телекоммуникациям и по атомной энергии. Относительно атомного регулятора - ЕС выделяет средства, но они будут доступны лишь тогда, когда будет принят закон, и создан новый регулятор", - подчеркнул Маасикас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европейский союз, Реформы, реформы в Украине, Матти Маасикас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
Коронавирус в Украине? Что диагностировали у госпитализированного жителя Закарпатья
У госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли
В Японии скончался старейший мужчина планеты
В Японии скончался старейший мужчина планеты
Участница &quot;Женского Квартала&quot; впервые станет мамой (Фото)
Участница "Женского Квартала" впервые станет мамой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь