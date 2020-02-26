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Украина присоединилась к санкциям ЕС против причастных к терроризму

Украина присоединилась к санкциям ЕС против причастных к терроризму
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:13 января Совет ЕС принял решение в рамках общей внешней политики и политики безопасности.

Украина присоединилась к позиции ЕС относительно определения перечня лиц, групп или учреждений, к которым применяются специальные меры по борьбе с терроризмом. Об этом свидетельствует заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, который приветствовал позицию третьих стран, которые обязались интегрировать такое решение ЕС в свою политику, сообщается на сайте Европейского совета.

«13 января Совет ЕС принял решение в рамках общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) 2020/20 [1]. Это решение обновляет перечень персон и учреждений, причастных к террористическим актам, как это было изложено в общей позиции ЕС 2001/931 от 27 декабря 2001 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна-участница процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, член Европейской зоны свободной торговли Исландия, член Европейской экономической зоны, а также Украина и Республика Молдова присоединились к этому решению», - говорится в документе.

Такой шаг означает, что упомянутые третьи страны обеспечат соответствие национальной политики с таким решением Совета ЕС.

«Европейский Союз учитывает такое обязательство и приветствует его», - говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

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Как сообщалось, Совет ЕС впервые сформировал такой перечень причастных к терроризму во исполнение резолюции СБ ООН 1373/2001 после террористической атаки 11 сентября 2001 года. Он пересматривает этот список регулярно, минимум раз в шесть месяцев, на основе регулярного обмена информацией между странами-членами по любым новым фактам или событиям, имеющим отношение к этому перечню.

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Украина, ЕС, Терроризм, Санкции ЕС, Причастные к терроризму.
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