Зеленский: Крым не станет "разменной монетой" для мира на Донбассе

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оккупированный Крым не станет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он также заявил, что Украина должна поддержать своих граждан, которые остались в оккупированном Россией Крыму, помочь молодежи учиться и обустраиваться в Украине, обеспечить информационную поддержку согражданам.

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.

"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он напомнил, что 6 лет назад в этот день в Симферополе собрались тысячи людей, крымских татар, чтобы защитить единство Украины.

"Возвращение Крыма Украине - это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что государство ежедневно работает по освобождению незаконно удерживаемых Россией в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и на своей территории граждан Украины.