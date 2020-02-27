Посол по особым поручениям МИД о "Крымских санкциях": Нам нужно расширить этот пакет

Новости Украины:Посол по особым поручениям МИД считает, что "Крымские санкции" против России нужно расширить.

Посол по особым поручениям МИД Украины Надежда Цок считает необходимым расширить пакет санкций против России, введенных в связи с аннексией Крыма.

Об этом Надежда Цок заявила на форуме "Age of Crimea 2020 - Время Крыма", посвященном 6-й годовщине начала сопротивления российской оккупации полуострова.

"Нам нужно расширить этот пакет санкций, посвященный Крыму, нам нужно включить и другие инструменты этого пакета. Потому что сейчас он не то что опустел, но многие санкции, которые являются очень ценными для Крыма, - сейчас они из-за Донбасса. Нам определенным образом необходимо заполнить пробел между этими двумя санкционными процессами, необходимо исследовать возможность, каким образом противостоять обходу санкций, нам нужно подумать о других санкциях", - заявила дипломат.

Она отметила, что ЕС и США сделали много заявлений относительно Крыма, ежегодно происходят дискуссии на Генассамблее ООН, но этого недостаточно.

"Если мы думаем о мирных методах - политических и дипломатических - нам необходимо начать делать что-то", - подчеркнула Цок.

Как сообщалось, в Украине 26 февраля отмечается День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. В этот день в 2014 году перед зданием Верховного Совета АРК состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты, между сторонами произошли столкновения, в которых двое человек погибли и несколько десятков получили ранения.

После оккупации полуострова Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело (так называемое "Дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над крымскотатарскими активистами.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, а страны Запада ввели против нее ряд экономических санкций.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.