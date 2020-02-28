Посол Украины в Китае прилетел в Пекин

Новости Украины:Сергей Камышев, новый посол Украины в Китае, уже приступил к своим обязанностям.

Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев прибыл сегодня в Пекин.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Китае.

"Сегодня, 28 февраля, вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в КНР Сергей Камышев прибыл в Пекин и приступил к исполнению обязанностей руководителя украинского дипучреждения в Китае", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря 2019 года назначил Сергея Камышева послом Украины в Китае.