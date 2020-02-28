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Пристайко: Лидеры стран "нормандской четверки" не договаривались о встрече в апреле

Пристайко: Лидеры стран "нормандской четверки" не договаривались о встрече в апреле
21:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:До встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнить все семь пунктов "парижского коммюнике".

Все семь пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже, состоявшегося в декабре 2019 года, должны быть выполнены до будущей встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ), заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Вопрос был такой: будет ли встреча в апреле. Я напомнил просто журналистам о том, что лидеры договорились не в апреле, лидеры договорились: давайте встретимся через четыре месяца. Очевидно, с 9 декабря посчитали четыре месяца - апрель, и как-то в головах у всех "засело" слово апрель", - сказал Пристайко в эфире передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

Однако, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, российская сторона говорит теперь о том, что договоренность состояла в том, чтобы встретиться, когда будет достигнут прогресс.

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"Мы не должны ставить: "апрель и все". Наша задача - чтобы мы выполнили все семь пунктов. В частности, первый - прекратить стрелять, чтобы наши солдаты не погибали. А в этом январе наших солдат погибло больше, чем в прошлом январе" - подчеркнул Пристайко.

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Германия, Украина, Франция, Россия, МИД, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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