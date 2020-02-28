В ВР внесут проект о возможности отменять законы на референдуме

Новости Украины:Руслан Стефанчук анонсировал в Раде проект о возможности отменять законы на референдуме.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что в законодательстве планируется предусмотреть возможность для граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или их частей.

Об этом он сообщил в интервью ”Радио НВ”, отвечая на вопрос относительно закона о народовластии.

В частности, его спросили, возможно ли будет вынести на референдум вопрос отмены закона о рынке земли.

”Мы формируем вообще вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме, как первый закон из ряда законов о народовластии, так как будут и другие законопроекты там, как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины”, - отметил Стефанчук.

Напоминаем, сегодня, 28 февраля, Стефанчук сообщил, что в ближайшее время текст законопроекта о всеукраинском референдуме будет вынесен для общественного обсуждения в Украине.