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Суббота, 29.02.2020
Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
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Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве

Арахамия: На внеочередном заседании ВР рассмотрят перестановки в правительстве
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Рада рассмотрит кадровые перестановки в Кабинете министров.

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта, среди прочего, рассмотрит кадровые перестановки в Кабинете министров.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, сообщает корреспондент Укринформа.

"Действительно, в Кабмине сейчас есть такие требования, что приближается экономический кризис якобы, есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить, фактически, в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое... Кого-то приобщить и кого-то изъять, в том числе", - сказал Арахамия.

Депутат отметил, что знает, какие кадровые изменения в правительстве планируется осуществить, но отказался так и не уточнил, какие именно.

"Когда вы объявите любую фамилию — на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", - сказал Арахамия.

При этом он отрицает, что на должность в Кабмин назначат Сергея Тигипко: "Нет, этого не будет".

Кроме того, на внеочередном заседании планируют рассмотреть законопроекты, которые блокируются из-за длительного рассмотрения Верховной Радой поправок в законопроект о рынке земли.

"Парламент не работает в штатном режиме более трех недель благодаря тому, что ОПЗЖ заблокировала, фактически, работу парламента по этим правкам по земле, которые уже не правки, а сгенерированные тексты, но все должны сидеть в Раде и это слушать... У нас есть несколько законов об обороне. Они уже три недели на повестке дня, и мы их не можем благодаря этому блокированию Верховной Рады, фактически, рассмотреть", - отметил Арахамия.

Также на внеочередном заседании парламент планирует заслушать отчет правоохранительных органов.

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ВР, Рада, Давид Арахамия.
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