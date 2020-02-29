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Арахамия о возможном назначения Тигипко в Кабмин: Нет, этого не будет

Арахамия о возможном назначения Тигипко в Кабмин: Нет, этого не будет
06:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Давид Арахамия сообщил, что Сергея Тигипко не будут назначать в Кабмин.

Бизнесмена и бывшего вице-премьера Сергея Тигипко не будут назначать в нынешнее правительство.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время перерыва программы "Свобода слова Савика Шустера".

Комментируя внеочередное заседание парламента в среду, депутат отметил, что кадровые перестановки в Кабмине - один из вопросов повестки дня.

"В Кабмине есть такие требования, что приближается экономический кризис, якобы, есть признаки, возможность эпидемии коронавируса. Надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, опытным. Кого-то добавить, и кого-то убрать, в том числе", - сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники во властных кругах сообщили о возможном назначении Тигипко на должность премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил свою встречу с Тигипко.

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Сергей Тигипко, Вице-премьер, Давид Арахамия.
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