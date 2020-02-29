Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента

Новости Украины:Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского состоится 4 марта.

Верховная Рада в среду, 4 марта, соберется на внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Согласно распоряжению главы Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с ч. 8 ст. 19 регламента Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Отмечается, что внеочередное пленарное заседание парламента созывается на 16 часов 4 марта 2020 года.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых на нем запланировано.

Как уточнили в Офисе президента, Зеленский обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о Кабинете министров и о рассмотрении нескольких проектов законов.

Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.