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Пристайко рассказал о различии в подходах к внешней политике с Ермаком

Пристайко рассказал о различии в подходах к внешней политике с Ермаком
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает своей отставки и заявляет о готовности покинуть пост в любое время.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что всегда готов к отставке.

"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала…. Я понимаю за 25 лет своей карьеры, насколько быстро меняются министры. Готовность есть всегда", - сказал он в интервью телеканалу "Украина 24" в пятницу вечером.

"Я думаю, что сейчас Андрей Ермак, который стал главой Офиса президента, получил значительно больше задач, чем у него было до этого. Он занимался действительно важными направлениями внешней политики (в должности помощника президента - ред.), и это, в принципе, делал всегда заместитель главы Администрации президента или советник президента по внешней политике. Так было и до этого", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что МИД занимался всеми вопросами, а конкретными и важными для главы государства занимался его специальный советник. "Они встречались и имели свои форматы и т.д.", - пояснил Пристайко.

"Теперь, когда Ермак перешел и стал заниматься вообще всеми вопросами, у него значительно уменьшается возможность заниматься внешней политикой. Я не считаю сейчас, что ... можно сказать, пасется ли он на моем поле, или я - на его. Мне кажется, нам есть достаточно чем заниматься каждому", - отметил Пристайко.

Пристайко рассказал, когда можно будет говорить о назначении посла Украины в РФ

При этом у него спросили, одинаковое ли они имеют видение, на что Пристайко твердо сказал: "Нет!". На уточняющий вопрос, в чем заключаются разногласия, глава МИД ответил: "В принципе, Андрей Ермак пришел сейчас с президентом Зеленским. Он имеет свое видение, которое он предлагает президенту Зеленскому. Я даю понимание президенту Зеленскому, скажем, с угла зрения традиционной дипломатии. Вот как раз Андрей Ермак представляет не традиционный, а транзакционный подход к внешней политике".

Пристайко уточнил, что такой подход можно назвать неортодоксальным, и часто его показывают страны со стабильными дипломатиями, в частности, такие, как США.

Он считает именно такой дипломатии придерживается адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. Пристайко сообщил, что на встречах с президентом Владимиром Зеленским он и Ермак отдельно представляют позиции по внешней политике, в этой связи, по словам главы МИД, задача президента заключается в том, чтобы выбрать лучшее предложение.

Кроме того, Пристайко добавил, что иногда такие предложения могут звучать от представителей разведки и контрразведки. При этом он уточнил, что не хочет давать повод кому-то анализировать внутренние споры, если они существуют.

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МИД, Глава МИД, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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