Глава МИД Канады посетит Украину

Новости Украины:В Украину с рабочим визитом прибудет глава МИД Канады Жан-Филипп Шампань.

Министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань посетит Украину с рабочим визитом 4 марта.

Визит продлится до 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

"В Киеве министр Шампань встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко для обсуждения тесных связей между нашими двумя странами, нынешних угроз безопасности и территориальной целостности Украины, а также нашей поддержки экономических и демократических реформ в Украине", - указывается в сообщении.

Также Шампань планирует обсудить с Пристайко совместную реакцию Украины и Канады на трагедию рейса PS752 в Иране.

Кроме того, запланировано посещение министром Яворовского центра миротворчества и безопасности во Львовской области, где базируются канадские войска в рамках учебной операции UNIFIER.