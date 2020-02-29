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Глава МИД Канады посетит Украину

Глава МИД Канады посетит Украину
13:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украину с рабочим визитом прибудет глава МИД Канады Жан-Филипп Шампань.

Министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань посетит Украину с рабочим визитом 4 марта.

Визит продлится до 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

"В Киеве министр Шампань встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко для обсуждения тесных связей между нашими двумя странами, нынешних угроз безопасности и территориальной целостности Украины, а также нашей поддержки экономических и демократических реформ в Украине", - указывается в сообщении.

Также Шампань планирует обсудить с Пристайко совместную реакцию Украины и Канады на трагедию рейса PS752 в Иране.

МИД не подтвердил визит Трампа и Джонсона 8 мая

Кроме того, запланировано посещение министром Яворовского центра миротворчества и безопасности во Львовской области, где базируются канадские войска в рамках учебной операции UNIFIER.

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Все по теме:

Канада, МИД Канады, Внешняя политика, Жан-Филипп Шампань.
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