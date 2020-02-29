Гончаренко зарегистрировал в Раде законопроект, который "позволит уволить директора НАБУ"

Новости Украины:Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект с призывом уволить директора НАБУ.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который, по его словам, позволит освободить директора Национального антикоррупционного бюро с занимаемой должности.

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.

"Подал в Раду законопроект, который позволит уволить директора НАБУ с занимаемой должности", - написал он.

Депутат пояснил, что в законопроекте о НАБУ существовала правовая коллизия: директором НАБУ не может быть коррупционер, но вместе с тем, "в основаниях для увольнения нет такого основания. Поэтому, я с коллегами подготовил законопроект, который убирает подобную неточность и вносит правки в закон о НАБУ".

По мнению Гончаренко, основанием для увольнения директора НАБУ должны быть и решение суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

"Коррупционер не может занимать должность директора антикоррупционного бюро. Точка", - добавил депутат.

На данный момент текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Напоминаем, 7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Авторами постановления являются 216 народных депутатов. В карточке законопроекта есть ссылка на файл со скринами подписных листов.

19 февраля комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести на рассмотрение парламента постановление об увольнении Сытника.

Нынешний директор НАБУ Артем Сытник был внесено в реестр коррупционеров по решению суда. Ривненский апелляционный суд признал его виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков. Директор НАБУ не задекларировал отдых в одном из охотничьих угодий Ривненской области, который ему оплачивали третьи лица.