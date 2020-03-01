Отставка премьера: Разумков отреагировал на заявления СМИ

Новости Украины:Спикер Рады заявил, что заявление премьер-министра Украины в парламент не поступало.

Премьер-министр Украины не подавал заявление об уходе в украинский парламент.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодняшний день никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - заявил Разумков в кулуарах Рады.

Как сообщалось, по данным СМИ премьер-министр Алексей Гончарук сегодня, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке Президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Сам глава правительства данную информацию никак не прокомментировал.