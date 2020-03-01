Отставка премьера: Разумков отреагировал на заявления СМИ

Премьер-министр Украины не подавал заявление об уходе в украинский парламент.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"По состоянию на сегодняшний день никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - заявил Разумков в кулуарах Рады.
Как сообщалось, по данным СМИ премьер-министр Алексей Гончарук сегодня, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке Президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.
Сам глава правительства данную информацию никак не прокомментировал.