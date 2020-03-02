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В Греции Интерпол задержал экс-командира батальона "Айдар"

В Греции Интерпол задержал экс-командира батальона "Айдар"
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Консул Украины в Салониках выехал к экс-депутату Мельничуку, задержанному Интерполом.

Консул Украины в Салониках выехал к задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар" и бывшему народному депутату Верховной Рады VIII созыва Сергею Мельничуку, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Как только стало известно о задержании 1 марта 2020 года греческими правоохранительными органами С. Мельничука, сразу на место происшествия выехал консул Украины в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба МИД Украины в понедельник.

Также задержанному предоставили русскоязычного адвоката. Утром в понедельник в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.

Кроме того, в министерстве отметили, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук имеет возможность пользоваться телефоном.

Мельничук был задержан Интерполом на греческой границе в воскресенье, о чем он сообщил в видео на странице в Facebook

Экс-командир "Айдара" сообщил о своем задержании по запросу РФ (Видео)

По его словам, это было сделано по запросу России. В частности, Мельничук обратился с просьбой о предоставлении украинским посольством защитника и подчеркнул, что находился в отделении с беременной женой и с девятимесячным сыном.

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Греция, Интерпол, МИД Украины, Сергей Мельничук.
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