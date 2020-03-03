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Поддержка реформ в Украине: Ермак встретился с послами G7 и ЕС

Поддержка реформ в Украине: Ермак встретился с послами G7 и ЕС
19:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС сотрудничество с МВФ и поддержку Украины в контексте реформ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран "большой семерки" (G7) и главой Представительства ЕС в Украине возможность усиления поддержки Украины для проведения структурных реформ, а также подробно остановился на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщается на сайте главы государства во вторник, встреча была очередной и состоялась в рамках регулярного диалога сторон.

"Руководитель Офиса президента поблагодарил глав дипломатических представительств… за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны. Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ", - говорится в сообщении.

Гончарук рассказал о встрече с Ермаком

Ермак также проинформировал дипломатов о предпринятых шагах для достижения мира на Донбассе.

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МВФ, G7, Андрей Ермак.
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