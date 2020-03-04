Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина

Новости Украины:Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта первым вопросом рассмотрит вопрос о Кабинете министров

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития проведут заседание в среду утром из-за внеочередного заседания парламента, которое начнется в 16:00.

Комитеты проводят заседания по просьбе Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Так, накануне вечером, перед закрытием вечернего заседания парламента во вторник, Дмитрий Разумков попросил членов двух комитетов собраться на заседание в 9:00 в среду и рассмотреть вопросы, связанные с внеочередным заседанием Верховной Рады.

Сегодня депутаты рассмотрят:

- вопрос о Кабинете министров;

- вопрос о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции и усиления правопорядка;

- законопроект об утверждении решения президента о допуске иностранных войск на территорию Украины для участия в международных учениях в 2020 году;

- законопроект о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника генштаба с 1 марта 2020 года, а не с 1 января 2021 года;

- законопроект о ратификации договора между Украиной и Францией о поддержке морской безопасности Украины;

- законопроект об изменениях в законодательстве в связи с принятием закона о предотвращении коррупции.

Во время утреннего заседания Верховной Рады в среду, которое начнется в 10:00, парламентарии продолжат рассмотрение поправок законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты уже успели пройти 2293 поправки из 4018.

Внеочередное заседание парламента, созванное по требованию Президента, начнется в 16:00.

Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров Украины. Накануне вечером, по результатам заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке. По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, члены фракции "Слуга народа" планируют его поддержать. На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Кроме того, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты заслушают информацию о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка. Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе — от "Слуги народа".

Также повестка дня внеочередного заседания предусматривает рассмотрение пяти законопроектов. Депутаты планируют одобрить решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Предполагается также рассмотрение законопроекта №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Депутаты намерены ратифицировать Рамочный договор между правительствами Украины и Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта №2500 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О предотвращении коррупции".