Президент утвердил структуру плана по обороне Украины

Новости Украины:Глава украинского государства установил структуру плана обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины.

Соответствующий указ №61/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Утвердить структуру плана обороны Украины", - отмечается в документе.

Текст структуры плана не опубликован, у него гриф "Для служебного пользования".

Президент также поручил Кабинету Министров в установленном порядке обеспечить с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины согласно утвержденной этим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.