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Президент утвердил структуру плана по обороне Украины

Президент утвердил структуру плана по обороне Украины
15:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства установил структуру плана обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины.

Соответствующий указ №61/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Утвердить структуру плана обороны Украины", - отмечается в документе.

Текст структуры плана не опубликован, у него гриф "Для служебного пользования".

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Президент также поручил Кабинету Министров в установленном порядке обеспечить с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка разработку плана обороны Украины согласно утвержденной этим указом структуры и внести его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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Украина, Минобороны, Владимир Зеленский.
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