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Шмыгаль презентовал список претендентов в новое правительство

Шмыгаль презентовал список претендентов в новое правительство
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Новоизбранный глава правительства представил кандидатов в состав нового Кабмина Украины.

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгль представил кандидатов на должности министров в составе Кабинета министров Украины, в правительстве еще остается 4 вакантных места.

Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр УкраиныЧитать полностью

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

В то же время Шмыгаль отметил, что на данный момент в правительстве еще остается 4 вакантных места, а также есть намерения усилить два направления. Однако премьер не конкретизировал, о каких именно позициях идет речь.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Илья Емец, Арсен Аваков, Игорь Уманский, Марина Лазебная, Вадим Пристайко, Вадим Гутцайт, Алексей Резников, Владислав Криклий, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Алексей Чернышов, Сергей Бессараб, Олег Немчинов.
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