Шмыгаль презентовал список претендентов в новое правительство

Новости Украины:Новоизбранный глава правительства представил кандидатов в состав нового Кабмина Украины.

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгль представил кандидатов на должности министров в составе Кабинета министров Украины, в правительстве еще остается 4 вакантных места.

Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

В то же время Шмыгаль отметил, что на данный момент в правительстве еще остается 4 вакантных места, а также есть намерения усилить два направления. Однако премьер не конкретизировал, о каких именно позициях идет речь.