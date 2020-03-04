Главой Минобороны назначен Андрей Таран: биография новоиспеченного министра

Новости Украины:Нардеппы поддержали кандидата от Зеленского на пост министра обороны.

Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

За назначение Тарана главой украинского оборонного ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 285 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурт-на-Одере, Германия. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа, а в 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК). Был членом Трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.