Баканов о реформировании СБУ: Готов к компромиссу

Новости Украины:Глава ведомства рассказал, что законопроект о реформе СБУ на днях будет внесен в Раду.

В ближайшие дни проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду и СБУ готова к дискуссия с законодателями относительно его положений.

Об этом заявляет глава Службы Иван Баканов.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде", - сказал Баканов с трибуны парламента в среду вечером.

Он подчеркнул, что положения и нормы, предусматриваемые законопроектом СБУ, являются дискуссионными.

"Готов к компромиссу", - подчеркнул Баканов.

Вместе с тем, он добавил, что СБУ и до принятия закона меняет подходы к своей работе.