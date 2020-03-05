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Добыча янтаря: Зеленский подписал закон о снижении ставки рентной платы

Добыча янтаря: Зеленский подписал закон о снижении ставки рентной платы
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снижает ставку рентной платы на добычу янтаря на 25-30%.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает поэтапное изменение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% к 2022 году.

Как сказано на сайте парламента, документ был возвращен в Верховную Раду с подписью президента 4 марта.

Данный закон является стимулирующим, поскольку предполагает увеличение поступлений в бюджеты за счет снижения давления на добросовестных налогоплательщиков.

Законопроект предусматривает снижение ставки рентной платы на добычу янтаря до конца 2020 года с 25% до 5%. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень в 10%.

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Как сообщалось ранее, в феврале Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. в год.

Напомним, Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по ТВ и двоих переназначил.

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Янтарь, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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