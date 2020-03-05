Оржель призвал сохранить объединенное Минэкоэнерго

Новости Украины:Алексей Оржель считает, что новое правительство должно сохранить объединенное Минэкоэнерго.

Объединение энергетического и экологического министерств отвечает европейской политике и пересмотр такого решения нецелесообразен, заявил экс-глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Если объединенное министерство ликвидируют – значит нам не по пути с Европой и европейским Зеленым соглашением", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, функции объединенного министерства предусматривают, что его приоритетными задачами являются уменьшение негативного влияния изменений климата, энергоэффективность и экологизация энергетики.

Оржель также сообщил, что "выбрал путь не быть министром". "Почему? В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо сжать зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат - у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить", - пояснил он свое решение.

Напоминаем, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению новоназначенного премьера Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабинета министров, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной.

Оржель возглавил объединенное Министерство энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года, до этого был руководителем сектора "Энергетика" возглавляемого Гончаруком Офиса эффективного регулирования BRDO, а с 2006-го по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.