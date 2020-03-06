Зеленский рассказал о новом обмене пленными

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил о новом масштабном обмене удерживаемыми лицами.

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", передает пресс-служба Главы государства.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", – сказал Глава государства.

Президент отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", – сказал он.

Кроме того, по словам Президента, продолжается обсуждение с Россией вопрос прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Глава государства отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", – отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в Нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас – стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", – рассказал Глава государства.

Как сообщалось, 23 января Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернули 76 человек, которых держали в плену на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Киев передал 127 удерживаемых лиц.

В то же время бывшие пленники, в частности журналист Станислав Асеев, утверждают, что вместе с ними были освобождены люди, которые в плену издевались над украинскими узниками. При этом называлось имя Евгения Бражникова.