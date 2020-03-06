Шмыгаль сообщил, что Дубилет останется в команде, но пока без должности

Новости Украины:Денис Шмыгаль заявил, что Дмитрий Дубилет будет в правительственной команде, но пока должности для него нет.

Новоназначенный Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет остается в правительственной команде и вернется к работе после отдыха.

Об этом сообщил Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает корреспондент Укринформа.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. Предыдущее Правительство это команда и каждый из них может найти себя и работать на пользу Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе от господина Дубилета... Он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать", - сказал Премьер.

Он добавил, что пока нет определенной должности, которую займет Дубилет. При этом Шмыгаль отметил, что к работе Дубилета на должности Министра Кабинета Министров претензий не имеет.

"Мы переформатировали нашу команду, переформатировали Правительство, считая, что так Правительство будет более эффективным. Вопрос не в должностях, а в эффективности людей, которые выполняют определенные функции и роли для того, чтобы получить наилучший результат", - добавил он.

Напоминаем, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет 5 марта сообщил, что будет обсуждать, в каком формате он сможет продолжить работать в правительстве, поскольку большинство проектов, которыми он занимался, не завершены.