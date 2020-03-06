Скачать
Пятница, 06.03.2020
Зеленский: Между Украиной и Турцией существуют хорошие отношения
Зеленский: Между Украиной и Турцией существуют хорошие отношения
Шмыгаль: Уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев
Шмыгаль: Уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев
Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон. Результаты женского спринта в Нове-Место 5.03.20 (Фото, Видео)
Рецепт дня: Сливочный суп с грибами и плавленым сыром
Рецепт дня: Сливочный суп с грибами и плавленым сыром

Шмыгаль: Уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев

Шмыгаль: Уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Денис Шмыгаль рассказал, из-за чего может уйти с поста Премьера.

Новоназначенный Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста если не оправдает надежды украинцев.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1, отвечая на блиц-вопросы, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, в каких случаях он может отказать Президенту Украины, Шмыгаль сказал: "я откажу Президенту в разных случаях, но не представляю, что Президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".

Напоминаем, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

В то же время парламент назначил на должность Премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвердил состав нового правительства, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и угольной промышленности и вице-премьер-министра - министра экономики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премьер-министр, Денис Шмигаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
03 Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)
04 В Сирии лагерь беженцев был атакован войсками РФ, 16 человек погибли (Фото 18+, Видео)
05 Не все сорта одинаково полезны: какой мед более опасный
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль рассказал о своих отличиях от Гончарука
Шмыгаль рассказал о своих отличиях от Гончарука
Вспышка коронавируса: Уганда отложила саммит G77
Вспышка коронавируса: Уганда отложила саммит G77
В &quot;Слуге народа&quot; рассказали об отставке Рябошапки
В "Слуге народа" рассказали об отставке Рябошапки
Rodarte: как бренду удалось вернуть моду на женственность (Фото)
Rodarte: как бренду удалось вернуть моду на женственность (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь