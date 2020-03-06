Премьер рассказал, как правительство реализует реабилитацию шахтерских регионов

Новости Украины:Денис Шмыгаль рассказал, как правительство проведет справедливую трансформацию шахтерских регионов.

Правительство привлекает Всемирный банк и других международных партнеров для разработки программ по реабилитации шахтерских регионов.

Об этом в эфире "Право на власть" сказал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы были с президентом в Червонограде на шахте. Я две недели назад посетил Донецкую и Луганскую области, общался с руководителями шахтерских объединений. Мы провели большое совещание шахтеров. Президент пообещал шахтерам особое внимание и сегодня мы работаем над соответствующей программой, но, в первую очередь, над погашением долгов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня ведется работа с международными партнерами по программе справедливой трансформации шахтерских регионов, которая действует во всем мире.

"Не стоит задача закрыть шахту. Вопрос, что делать с теми моногородами, которые живут за счет этих шахт", - отметил Шмыгаль.

Как ранее сообщало агентство, правительство направило 654 миллионов гривен на погашение задолженности по выплате заработной платы перед шахтерами девяти предприятий.