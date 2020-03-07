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Новосад подготовила стратегические приоритеты для своего последователя

Новосад подготовила стратегические приоритеты для своего последователя
00:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Команда Анны Новосад подготовила стратегические приоритеты для следующего главы МОН.

Команда бывшего министра образования и науки Украины Анны Новосад подготовила стратегические приоритеты для следующего главы образовательного ведомства.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки в Facebook.

”Команда Анны Новосад, 11-го министра образования и науки Украины, подготовила Переходную книгу для новых руководителей МОН, в которой говорится об основной работе министерства за последние 6 месяцев, а также о дальнейших стратегических приоритетах”, - отметили в ведомстве.

В частности, команда Новосад определила такие топ-приоритеты работы для следующей команды: реформа дошкольного образования - повышение зарплаты воспитателям; продолжение новой украинской школы (утверждение госстандарта базового образования, инвестиции в создание сети профильных лицеев, развитие системы профессионального роста учителя); прозрачное проведение отбора объектов, финансирование которых утверждается на уровне МОН (3,5 млрд грн - финансирование объектов в рамках субвенции ”Действенная школа для лучших результатов”; 259 млн грн - создание учебно-практических центров в заведениях профессионального образования); вынесение в Верховной Раде уже подготовленных МОН законов ”О профессиональном образовании” и ”О дошкольном образовании”, а также реформа отраслевых академий.

Кроме того, речь идет о ”начале научных проектов Нацфонда исследований в апреле 2020 года; закупке научно-исследовательского судна для украинских исследователей Антарктиды; продолжении борьбы с академической недобропорядочности; предоставлении университетам настоящей финансовой автономии - соответствующие законопроекты уже разработаны МОН; запуске мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений и включении этого показателя в формулу финансирования; создании Национальной электронной научно-информационной системы ”URIS”; а также дальнейшем развитии системы центров коллективного пользования научным оборудованием”.

Вместе с тем, команда Новосад рекомендует: ”начать базовое финансирование науки в университетах по прозрачному принципу; воплощать реализацию индикативной себестоимости обучения на контракте в университетах; завершить переговоры по инвестиционной ссуде для развития высшего образования Мирового банка размером 200 млн долларов сохранить принцип прозрачного и конкурентного доступа высших учебных заведений, а также работать над подготовкой бюджета-2021: увеличение государственных инвестиций в высшем образовании, увеличение объема образовательной субвенции (рост зарплаты для учителей), рост финансирования науки”.

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Минобразования, Министр, Анна Новосад.
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