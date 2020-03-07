Скачать
Суббота, 07.03.2020
Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
Меркель пригласила Шмыгаля в Германию
Меркель пригласила Шмыгаля в Германию
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза
Важно знать всем взрослым людям: ТОП 5 симптомов остеопороза

Шмыгаль обещает, что некоторые реформы будут изменены

Шмыгаль обещает, что некоторые реформы будут изменены
04:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Денис Шмыгаль сообщил, что некоторые реформы могут быть подкорректированы.

Некоторые реформы, которые воплощали в жизнь предыдущие правительства, в том числе по борьбе с коррупцией, будут продолжаться, а некоторые будут подвержены изменениям.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала «Украина», сообщает корреспондент Укринформа.

«Реформы - не самоцель. Реформы - это инструмент улучшить жизнь украинцев и сделать ее менее коррупционной. Конечно, мы будем реализовывать реформы те, которые начаты или которые дали людям какие-то преимущества, они будут продолжены, а возможно некоторые будут подкорректированы. Чтобы снова таки это была не просто реформа, а чтобы мы получили результат для людей», - сказал Шмыгаль.

По его убеждению, до сих пор коррупция остается одной из самых больших проблем в Украине. И если преодолеть ее на высших ступенях власти удалось, то на среднем звене проблема до сих пор актуальна.

«Сегодня мы говорим о реформах, которые должны ввести механизмы предотвращения коррупции», - добавил глава правительства.

Напоминаем, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку Алексея Гончарука и назначила Премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реформы, Премьер, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ваш психологический портрет: простой тест
02 Лунев: Спецслужбы Украины и России ведут войну, о которой мало говорят
03 Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
04 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
05 Авиация Украины успешно прошла проверку ІCАО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль обещает, что некоторые реформы будут изменены
Шмыгаль обещает, что некоторые реформы будут изменены
Смертельный вирус: Facebook закрывает офисы в Лондоне
Смертельный вирус: Facebook закрывает офисы в Лондоне
В Польше возросло количество зараженных коронавирусом
В Польше возросло количество зараженных коронавирусом
Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения
Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь