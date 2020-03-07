У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера

Новости Украины:У Зеленского подтвердили, что Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский были кандидатами на пост премьера.

Бизнесмены Сергей и Валерий Хорошковский действительно претендовали на должность премьер-министра.

Президент Владимир Зеленский, получив вел с ними переговоры заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в эфире одного из телеканалов, передает Громадське.

"Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними был диалог", - отметил Трофимов.

По его словам, закрытый диалог проводил Владимир Зеленский, поэтому именно он может объяснить, почему принял свое решение.

"На мой взгляд, решение по Денису Анатольевичу (Шмыгалю - ред.) очень мудрое и правильное, потому что оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции", - рассказал заместитель.

Трофимов надеется, что в новом правительстве не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом. Также он отметил, что такой борьбы не замечал и за Гончаруком.