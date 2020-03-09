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Разумков заявил, что находится в "достаточно хороших отношениях" с Зеленским

Разумков заявил, что находится в "достаточно хороших отношениях" с Зеленским
06:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Дмитрий Разумков считает, что имеет "достаточно хорошие отношения" с президентом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что у него с президентом "достаточно хорошие отношения".

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24", которое было обнародовано вечером 8 марта.

На вопрос, остается ли он в команде президента Украины Владимир Зеленского, Разумков ответил утвердительно. Кроме того, на вопрос относительно мнения, в частности, в некоторых материалах СМИ, что якобы он имеет сложные отношения с президентом, и якобы спикер может оставить свою должность, председатель ВР отметил: "Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет".

Председатель ВР также напомнил, что свое членство в партии "Слуга народа" он не приостанавливал, а лишь оставил должность председателя партии.

"Партийная работа занимает очень много времени. И кто этим занимался, кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки из 24-х. Поэтому параллельно объединять партийную работу с деятельностью председателя Верховной Рады - это невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени", - отметил Разумков.

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ВР, Президент, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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