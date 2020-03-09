США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17

Новости Украины:США снова призвали Россию прекратить свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине.

Государственный департамент США приветствовал начало уголовного процесса в Нидерландах по делу MH17 и напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой понести ответственность должны все виновные лица.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепом.

"Перед началом процесса мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о необходимости привлечения к ответственности всех причастных... Мы призываем все государства прилагать усилия в сотрудничестве для установления правосудия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что все четыре человека, которым предъявлено обвинение, являются членами сил, действующих под руководством России на востоке Украины.

Как подчеркнули в Госдепе, суд в Нидерландах по делу MH17 "является критически важным моментом в поиске справедливости для семей и друзей 298 человек, которые лишились жизни 17 июля 2014 года".

При этом в Вашингтоне выразили полное доверие правовой системе Нидерландов.

"Мы поддерживаем нынешнюю работу Совместной следственной группы в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Мы вновь призываем Россию прекратить свою длительную агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине", - подчеркивают в Госдепе.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.