Реинтеграция Крыма и Донбасса: Зеленский предложил концепцию переходного правосудия

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым разработали первый вариант концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса.
Об этом сообщил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич после акции солидарности с украинским Крымом, которая состоялась сегодня в Киеве.
По словам Кориневича, Представительство президента в АРК работает и в Украине, и на международных площадках ради того, чтобы как можно чаще упоминать о Крыме, кроме того его сотрудники разрабатывают законодательные акты, общаются с крымчанами и следят за обеспечением их прав.
"Мы написали первый вариант проекта текста национальной модели переходного правосудия, а также работаем над снятием так называемых дискриминационных положений в отношении крымчан - это так называемая "формула нерезидентства" (открыть счет в украинском банке могут только те жители Крыма, которые имеют справку внутренне перемещенного лица - ред)", - сказал он.
Напомним, правозащитники заявляют о попытках оккупантов навязать жителям Крыма российскую милитаризированную идентичность.