Реинтеграция Крыма и Донбасса: Зеленский предложил концепцию переходного правосудия

Новости Украины:Над созданием концепции работают как украинские эксперты, так и международные партнеры.

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым разработали первый вариант концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса.

Об этом сообщил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич после акции солидарности с украинским Крымом, которая состоялась сегодня в Киеве.

По словам Кориневича, Представительство президента в АРК работает и в Украине, и на международных площадках ради того, чтобы как можно чаще упоминать о Крыме, кроме того его сотрудники разрабатывают законодательные акты, общаются с крымчанами и следят за обеспечением их прав.

"Мы написали первый вариант проекта текста национальной модели переходного правосудия, а также работаем над снятием так называемых дискриминационных положений в отношении крымчан - это так называемая "формула нерезидентства" (открыть счет в украинском банке могут только те жители Крыма, которые имеют справку внутренне перемещенного лица - ред)", - сказал он.

Напомним, правозащитники заявляют о попытках оккупантов навязать жителям Крыма российскую милитаризированную идентичность.