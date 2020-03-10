Законопроект об общенациональном референдуме: Разумков ожидает рассмотрения "в кратчайшие сроки"

Закон об общенациональном референдуме будет принят на нынешней сессии Верховной Рады Украины.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".
"Первый закон из пакета так называемых законов о народовластии будет внесен в парламент, и я надеюсь, будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Это законопроект об общенациональном референдуме", - сказал он.
По мнению Разумкова, данный законопроект принять в первом и во втором чтении "теоретически можно будет через месяц работы парламента".
При этом он добавил, что также будут законопроекты о местных референдумах, об отзыве депутатов, а также законопроект о "народном вето".
"И я думаю, что будут еще некоторые законопроекты, которые можно будет отнести к расширению норм прямой демократии в Украине. В пакете будет 5-6 законопроектов", - добавил Разумков.