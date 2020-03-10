Законопроект об общенациональном референдуме: Разумков ожидает рассмотрения "в кратчайшие сроки"

Новости Украины:Разумков считает, что закон об общенациональном референдуме будет принят на нынешней сессии парламента.

Закон об общенациональном референдуме будет принят на нынешней сессии Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

"Первый закон из пакета так называемых законов о народовластии будет внесен в парламент, и я надеюсь, будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Это законопроект об общенациональном референдуме", - сказал он.

По мнению Разумкова, данный законопроект принять в первом и во втором чтении "теоретически можно будет через месяц работы парламента".

При этом он добавил, что также будут законопроекты о местных референдумах, об отзыве депутатов, а также законопроект о "народном вето".

"И я думаю, что будут еще некоторые законопроекты, которые можно будет отнести к расширению норм прямой демократии в Украине. В пакете будет 5-6 законопроектов", - добавил Разумков.