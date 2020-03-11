В Раде прокомментировали поездку нардепов ОПЗЖ в Москву

Новости Украины:Верховная Рада сообщила, что не уполномочила народных депутатов от ОПЗЖ встречаться с представителями Госдумы и президентом РФ Владимиром Путиным.

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) не была уполномочена вести переговоры с представителями Государственной думы РФ от имени Верховной Рады, и не оформляла документы на командировку в эту страну, заявили в пресс-службе аппарата украинского парламента.

"В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации касательно проведения встреч народных депутатов Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной думы и президента Российской Федерации 10 марта 2020г, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорится в информации пресс-службы аппарата парламента, обнародованном в среду.

В сообщении указано, что депутаты от "ОПЗЖ" не были уполномочены на переговоры с депутатами Госудумы РФ и не оформляли никаких командировочных документов.

"Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось. Кроме того, народные депутаты, которые приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки в Аппарате Верховной Рады Украины не оформляли", - пишут в пресс-службе.

В аппарате Рады подчеркнули, что во время переговоров в Москве депутаты высказывали позицию исключительно своей политической силы, а их поездку можно считать частным визитом.

"Таким образом, народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в Российской Федерации и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - отметили в аппарате.

Напомним, что глава политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук 10 марта в Москве провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Госдумы Вячеславом Володиным.

Перед этим делегация ОПЗЖ в составе Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Александра Колтуновича, Рената Кузьмина и Татьяны Плачковой провели встречу со членами Госдумы Российской Федерации.