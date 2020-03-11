Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Премьер: Украина входит в мировой финансовый кризис
Премьер предупредил о приближении экономического кризиса
Матч Шахтер - Вольфсбург может быть перенесен
Матч Шахтер - Вольфсбург может быть перенесен
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
17:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Законопроект об СБУ предполагает постепенное сокращение численности Службы до 15 тысяч и увеличение денежного обеспечения.

Проект закона "О Службе безопасности Украины" предполагает сокращение численности Службы до 15 тысяч человек, значительное увеличение денежных выплат сотрудникам и определение структуры Службы главой СБУ.

Это следует из обнародованного на сайте Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых принципов деятельности СБУ.

Согласно проекту закона, структура СБУ будет определяться главой Службы, а не указом президента, как в настоящее время. Законопроектом предусмотрено, что заместители главы СБУ и начальники региональных управлений назначаются на должности и увольняются главой СБУ по согласованию с президентом, а не указом.

"Общая (предельная) численность СБУ составляет 15 тысяч человек. В особый период, в условиях чрезвычайного положения, общая численность Службы может быть увеличена до 20 тысяч, а в период действия военного положения или состояния войны – до количества согласно мобилизационному плану Украины", - говорится в документе.

Проект закона предполагает введение специальных званий - от сержанта СБУ до генерала СБУ. В то же время сотрудникам Службы и их семьям сохраняются гарантии социальной защиты наравне с военнослужащими.

Что касается должностного оклада, который входит в денежное обеспечение сотрудника СБУ наряду с надбавками и премиями, то его размер будет значительно увеличен в сравнении с нынешним. Объем финансирования Службы, согласно проекту закона, предполагается закрепить на уровне не менее 0,45% от ВВП.

В переходных положениях проекта закона предусмотрена реализация норм по сокращению численности СБУ и денежному обеспечению постепенно, в течение семи лет.

В статусе и задачах Службы в законопроекте, среди прочего, значится: "контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и учебно-технического потенциала, кибербезопасности и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры, а также контрразведывательная защита экономического благополучия Украины от влияния специальных служб иностранных государств, организаций и учреждений, контрразведывательное обеспечение реализации фундаментальных национальных интересов Украины".

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Также в проекте закона прописано, что у СБУ остается функция досудебного расследования.

Вместе с тем, в переходных положениях проекта закона значится следующее: "Комплектование СБУ сотрудниками на должности, по которым присваиваются специальные звания, осуществляется с учетом положений ч.5 ст.6 этого Закона относительно предельной численности СБУ, начиная с 1 января 2022 года, но не позднее чем после истечения одного года со дня завершения мероприятий по обеспечению мер национальной безопасности, обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. В случае если по состоянию на 31 декабря 2021 года меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях не завершены, комплектование СБУ военнослужащими продолжается и прекращается не позднее чем через год после завершения таких мероприятий".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, О Службе безопасности Украины, Законопроект об СБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Украина приостановила авиасообщение с Италией
Шмыгаль: Министры отказались от своих премий до конца года
Министры отказались от своих премий до конца года
Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь