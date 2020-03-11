Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Новости Украины:Законопроект об СБУ предполагает постепенное сокращение численности Службы до 15 тысяч и увеличение денежного обеспечения.

Проект закона "О Службе безопасности Украины" предполагает сокращение численности Службы до 15 тысяч человек, значительное увеличение денежных выплат сотрудникам и определение структуры Службы главой СБУ.

Это следует из обнародованного на сайте Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых принципов деятельности СБУ.

Согласно проекту закона, структура СБУ будет определяться главой Службы, а не указом президента, как в настоящее время. Законопроектом предусмотрено, что заместители главы СБУ и начальники региональных управлений назначаются на должности и увольняются главой СБУ по согласованию с президентом, а не указом.

"Общая (предельная) численность СБУ составляет 15 тысяч человек. В особый период, в условиях чрезвычайного положения, общая численность Службы может быть увеличена до 20 тысяч, а в период действия военного положения или состояния войны – до количества согласно мобилизационному плану Украины", - говорится в документе.

Проект закона предполагает введение специальных званий - от сержанта СБУ до генерала СБУ. В то же время сотрудникам Службы и их семьям сохраняются гарантии социальной защиты наравне с военнослужащими.

Что касается должностного оклада, который входит в денежное обеспечение сотрудника СБУ наряду с надбавками и премиями, то его размер будет значительно увеличен в сравнении с нынешним. Объем финансирования Службы, согласно проекту закона, предполагается закрепить на уровне не менее 0,45% от ВВП.

В переходных положениях проекта закона предусмотрена реализация норм по сокращению численности СБУ и денежному обеспечению постепенно, в течение семи лет.

В статусе и задачах Службы в законопроекте, среди прочего, значится: "контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и учебно-технического потенциала, кибербезопасности и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры, а также контрразведывательная защита экономического благополучия Украины от влияния специальных служб иностранных государств, организаций и учреждений, контрразведывательное обеспечение реализации фундаментальных национальных интересов Украины".

Также в проекте закона прописано, что у СБУ остается функция досудебного расследования.

Вместе с тем, в переходных положениях проекта закона значится следующее: "Комплектование СБУ сотрудниками на должности, по которым присваиваются специальные звания, осуществляется с учетом положений ч.5 ст.6 этого Закона относительно предельной численности СБУ, начиная с 1 января 2022 года, но не позднее чем после истечения одного года со дня завершения мероприятий по обеспечению мер национальной безопасности, обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. В случае если по состоянию на 31 декабря 2021 года меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях не завершены, комплектование СБУ военнослужащими продолжается и прекращается не позднее чем через год после завершения таких мероприятий".