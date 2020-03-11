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КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского

КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
20:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции ряд положений закона о судебной реформе, авторства президента Владимира Зеленского.

Конституционный суд Украины (КС) на заседании 11 марта рассмотрел на соответствие Основному закону ряд положений законов "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия".

По итогам проверки оспариваемых положений КС признал их неконституционными, сообщает пресс-служба суда.

"По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 37, часть первая статьи 94, пункт 3 части третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX, пункты 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX, часть третью статьи 24, статью 281, часть восьмую статьи 31, часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX", - указывается в сообщении.

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Также КС закрыл производство по делу в части проверки на конституционность частей второй и четвертой статьи 24 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года.

Суд установил в решении порядок его выполнения и порекомендовал Верховной Раде неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

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Президент, Судьи, Конституционный Суд Украины, Судебная реформа.
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