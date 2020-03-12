Зеленский ввел свои изменения в закон "О национальной безопасности"

Новости Украины:Владими Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

"12 марта возвращено с подписью президента", - говорится в информации о законе на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта проголосовала во втором чтении и целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Как ранее сообщалось, законопроект был принят 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.